Спаси город от синего забора! Стань героем Нижнего Новгорода

Начать делать это можно в нашей игре «Спаси город от синего забора».

Смысл игрушки прост: вам необходимо очистить Нижний Новгород от синего забора, при этом нужно уворачиваться от листов профнастила, которые падают сверху.

Это просто: кликом левой кнопки мышки запускаете игру. И дальше стрелками на клавиатуре «влево» и «вправо» передвигайте оленя — нашего героя — по полю, а нажимая пробел, сбрасываете рога и, если вы точны, синий забор рушится. Каждый новый уровень становится всё сложнее. Вот и все правила. Ну что ж, спасем Нижний Новгород?

Игра доступна только на десктопе.