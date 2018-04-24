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Спаси город от синего забора! Стань героем Нижнего Новгорода
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Спаси город от синего забора! Стань героем Нижнего Новгорода 

nn.ru 47 минут назад
Фото: nn.ru
Начать делать это можно в нашей игре «Спаси город от синего забора».
Смысл игрушки прост: вам необходимо очистить Нижний Новгород от синего забора, при этом нужно уворачиваться от листов профнастила, которые падают сверху.
Это просто: кликом левой кнопки мышки запускаете игру. И дальше стрелками на клавиатуре «влево» и «вправо» передвигайте оленя — нашего героя — по полю, а нажимая пробел, сбрасываете рога и, если вы точны, синий забор рушится. Каждый новый уровень становится всё сложнее. Вот и все правила. Ну что ж, спасем Нижний Новгород?
Игра доступна только на десктопе.
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