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Синие заборы подделывают! Теперь вместо них баннеры с изображением синих заборов
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Синие заборы подделывают! Теперь вместо них баннеры с изображением синих заборов 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Наблюдательные нижегородцы не пропускают мимо своего взора то, к чему привыкли уже давно. А синие заборы Нижнего Новгорода — это настоящая легенда города. Однако в некоторых местах города жители заметили баннеры, на которых изображён синий забор.
Илья Сайков пишет, что в Европе объекты закрывают баннерами с изображением будущего или реконструируемого здания. А баннер с нарисованным синим забором он видит впервые.
Наталия Блохина выдвинула вполне логичную причину использования баннеров вместо настоящего забора. Экономия денежных средств почти в два раза!
Также читатель NN.ru сообщил, что видел баннеры с изображением синего забора на пересечении Комсомольского шоссе и проспекта Ленина.
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