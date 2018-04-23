Синие заборы подделывают! Теперь вместо них баннеры с изображением синих заборов

Наблюдательные нижегородцы не пропускают мимо своего взора то, к чему привыкли уже давно. А синие заборы Нижнего Новгорода — это настоящая легенда города. Однако в некоторых местах города жители заметили баннеры, на которых изображён синий забор.

Илья Сайков пишет, что в Европе объекты закрывают баннерами с изображением будущего или реконструируемого здания. А баннер с нарисованным синим забором он видит впервые.

Наталия Блохина выдвинула вполне логичную причину использования баннеров вместо настоящего забора. Экономия денежных средств почти в два раза!

Также читатель NN.ru сообщил, что видел баннеры с изображением синего забора на пересечении Комсомольского шоссе и проспекта Ленина.