16 фотографий солнечного утра за главным синим забором Нижнего Новгорода

Много лет заброшенную территорию теперь уже не узнать.

Правда, пока горожанам ее не видно за синим забором.

Но у читателей NN.RU есть такая возможность. Так что пользуйтесь ей и смотрите.

На набережной установлены фонари.

Большая часть будущей прогулочной зоны уложена брусчаткой.

В других местах еще кипит работа.

У людей и техники осталось чуть больше месяца, чтобы закончить работу.

А вот так выглядят смотровые площадки.

К Волге нижегородцы и гости города будут спускаться по лестницам с цветниками.

Это вид на пристань с будущим рестораном фаст-фуда с борта теплохода.

А вот — Речной вокзал, блестит в солнечных лучах.

Такой вид Нижнего Новгорода — фон для селфи туристов, которые прибудут в город по реке.

Сегодня чудесное весеннее утро проводило первые теплоходы с нижегородской пристани.

О том, как открыли навигацию в Нижнем Новгороде — читайте здесь.

А о том, как набережная выглядела в начале апреля можно посмотреть здесь.

За синий забор NN.RU заглядывал и в январе 2018. Сравните, что изменилось за это время.