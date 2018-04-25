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16 фотографий солнечного утра за главным синим забором Нижнего Новгорода
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16 фотографий солнечного утра за главным синим забором Нижнего Новгорода 

nn.ru 21 минуту назад
Фото: nn.ru
Много лет заброшенную территорию теперь уже не узнать.
Правда, пока горожанам ее не видно за синим забором.
Но у читателей NN.RU есть такая возможность. Так что пользуйтесь ей и смотрите.
На набережной установлены фонари.
Большая часть будущей прогулочной зоны уложена брусчаткой.
В других местах еще кипит работа.
У людей и техники осталось чуть больше месяца, чтобы закончить работу.
А вот так выглядят смотровые площадки.
К Волге нижегородцы и гости города будут спускаться по лестницам с цветниками.
Это вид на пристань с будущим рестораном фаст-фуда с борта теплохода.
А вот — Речной вокзал, блестит в солнечных лучах.
Такой вид Нижнего Новгорода — фон для селфи туристов, которые прибудут в город по реке.
Сегодня чудесное весеннее утро проводило первые теплоходы с нижегородской пристани.
О том, как открыли навигацию в Нижнем Новгороде — читайте здесь.
А о том, как набережная выглядела в начале апреля можно посмотреть здесь.
За синий забор NN.RU заглядывал и в январе 2018. Сравните, что изменилось за это время.
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