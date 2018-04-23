Москва и Ханой планируют подписать программу сотрудничества

Москва и Ханой планируют подписать программу сотрудничества, также школьники из Вьетнама приглашены на международную олимпиаду мегаполисов и форум по образованию, которые пройдут в российской столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы по итогам встречи министра правительства города, руководителя департамента Сергея Черемина и посла Вьетнама в России Нго Дык Мань.

«Министр отметил, что в 2019 г. будет отмечаться 25-летие договора об основах дружественных отношений, и в этой связи будет объявлен перекрестный год России и Вьетнама. С. Черемин предложил рассмотреть возможность проведения Дней Москвы в Ханое и ответных Дней Ханоя в Москве, а также подписать двустороннюю программу сотрудничества на 2019-2022 г., которая будет предусматривать взаимодействие двух городов в сфере градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, туризма, информационных технологий», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель департамента передал приглашение представителям мэрии Ханоя принять участие в Московском урбанистическом форуме, который пройдёт в российской столице с 17 по 22 июля 2018 г. «Министр также предложил вьетнамским школьникам попробовать свои силы в международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в период с 30 августа по 8 сентября этого года в Москве», — добавили в пресс-службе.