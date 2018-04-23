В Суздале снесли памятник архитектуры

Во Владимирской области уничтожен очередной объект культурного наследия. Суздальские власти дали добро на уничтожение памятника архитектуры и градостроительства — дома купцов Жинкиных на улице Ленина (дом 61), который был построен в 1808 году и включен в реестр объектов историко-культурного наследия и поставлен на государственную защиту решением исполкома Владимирского облсовета депутатов №699 от 05.06.1974 года (регистрационный номер — 331410176250005).

Фамилия Жинкины хорошо известна любому жителю Суздаля — на местной земле купцы обосновались более 500 лет тому назад.

Известно, что в 1617 году некий Стенька Жинкин в своих лавках вел торговлю солью и фруктами. Его предок, купец Федор Петрович Жинкин (родился в Суздале в 1774 году) получил известность, как главный борец с холерой. Во время эпидемии в 1829 году он закупил в казенной аптеке лекарства на всех жителей города и бесплатно распространял его. В 1830-1833 годах купец занимал пост городского главы.

В переписи купцов Суздаля за 1825 год упоминается Алексей Петрович Жинкин, торговавший галантерейным, пушным и прочим товаром. Его сын — Василий Алексеевич Жинкин был пожалован званием потомственного почетного гражданина города Суздаля.

В середине XIX века купцы Жинкины основали в городе два предприятия. Суздальский купец 1-ой гильдии Алексей Васильевич Жинкин открыл пивоваренный завод с отделением медоварения, а его двоюродный брат Василий Сергеевич, купец 2-й гильдии — медоваренный завод. В 50-х годах XIX в. Алексей Васильевич Жинкин был избран городским головой Суздаля.

В конце XIX — начале XX века Жинкины отошли от торговли и проявили себя в других областях. Александр Васильевич Жинкин окончил в 1904 г. Юридический факультет Московский университета, служил во Владимире городским судьей, в 1918 г. переехал обратно в Суздаль, в 1922 г. принял сан священника служил в Воскресенской церкви, в 1930 году был репрессирован. В настоящее время причислен к лику новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви

После революции, во дворе дома купцов Жинкиных размещались автомобили горсовета и уездного исполкома. Во второй половине XX века в этом месте улицы Ленина, по обеим сторонам, была стоянка такси.

Памятник архитектуры серьезно пострадал в пожаре 28 ноября 2006 года. После этого дом долгое время стоял в полуразрушенном состоянии. В 2014 году городские власти пытались с аукциона продать часть бывших жилых помещений дома, вот как было описано его состояние в конкурсной документации: «В результате пожара в комнате произошло частичное выгорание оконных и дверных блоков, частичное выгорание стен и потолка, нет доступа к комнате в виду частичного выгорания лестничного пролета. Нарушены инженерные системы электроосвещения и водоснабжения».

Многие городские краеведы надеялись, что рано или поздно власти, инвесторы или меценаты приступят к реконструкции памятника архитектуры, однако вместо этого дом снесли экскаватором и теперь от объекта, который находится под охраной государства, остались только воспоминания. А ведь многие горожане рассчитывали, что именно в доме почетных жителей Суздаля — купцов Жинкиных — может быть открыт местный краеведческий музей.

— Вот так и стирается история Суздаля, — комментирует руководитель организации «Чистый Суздаль» Павел Мальков . — Когда я узнал о сносе, то был в шоке. В старинном городе Суздале, на центральной улице города сносят купеческие особняки начала 19 века, вместо того, чтобы их реставрировать! Видимо, кому-то приглянулся кусок земли в самом центре нашего города.

Любопытно, что в октябре прошлого года на общегородском субботнике сити-менеджер Суздаля Сергей Сахаров , после уборки на могилах Жинкиных, сказал следующую речь: «В качестве объекта уборки выбрали сегодня Златоустовское кладбище, которое с 2016 года включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия и является памятником регионального значения. На нем захоронены жители города, которые в разные эпохи сыграли важную роль в его развитии, в том числе Почетные граждане города. И мы просто обязаны достойно хранить их память».

Увы, но слова суздальского градоначальника остались только словами. На сегодняшний день объект полностью уничтожен — на месте бывшего памятника архитектуры осталась лишь груда здоровенных камней.

К слову, за уничтожение объектов историко-культурного наследия в нашей стране существует уголовная ответственность. На прошлой неделе мы сообщали о том, что в отношении начальника отдела строительства и архитектуры города Лакинска Сергея Лепенкова возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия народов Российской Федерации , включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ) за снос памятника архитектуры регионального значения «Жилой дом. XX век» на улице Набережной. Чиновнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Мы будем следить за развитием событий и просим считать публикацию «ТВ-МИГ» официальным запросом в прокуратуру Владимирской области.