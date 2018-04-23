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Заседание ЦБ в пятницу окажет нейтральное влияние на отечественный валютный рынок, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка
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Заседание ЦБ в пятницу окажет нейтральное влияние на отечественный валютный рынок, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Полагаем, что в течение недели геополитическая конъюнктура остается актуальной темой для движения рубля. Несмотря на тот факт, что введение новых «сирийских» санкций к РФ откладывается на данный момент, инвесторы продолжат придерживаться осторожных стратегий в отечественных активах.
Запланированные на текущей неделе визиты канцлера ФРГ и президента Франции в США, вероятно, будут носить показательный характер и вряд ли смогут сформировать новые витки разногласий между РФ и Западом.
Также нейтральное влияние на отечественный валютный рынок, скорее всего, окажет заседание ЦБ РФ в пятницу. Мы ожидаем, что риторика регулятора будет весьма сдержанной, а ее фокусом будет успокоение участников рынка.
Учитывая текущую внешнюю конъюнктуру, мы полагаем, что ставка на этом заседании сохранится на уровне 7,25%. В результате при поддержке высоких уровней нефтяных цен ожидаем движения рубля в диапазоне 61,3-62,6 за доллар.
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