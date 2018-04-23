Проезда нет: светофор на Богдана Хмельницкого 20 минут горел только красным

Днём 23 апреля на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Театральной в Калининском районе Новосибирска произошёл сбой в работе светофоров.

В 14:44 очевидцы сообщили в Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) о том, что светофоры на этом перекрёстке горят только красным светом.

Как уточнили в СМЭУ, в таком режиме светофор проработал около 20 минут. После получения заявки дежурный дистанционно перезапустил оборудование и перевёл светофор в режим жёлтого мигающего сигнала.

«Бригада выехала на место для выяснения причин и их устранения», — добавили в СМЭУ.

Сегодня утром отключились светофоры на пересечении Станиславского и улицы Степной в Ленинском районе. На месте работала бригада СМЭУ.