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Проезда нет: светофор на Богдана Хмельницкого 20 минут горел только красным
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Проезда нет: светофор на Богдана Хмельницкого 20 минут горел только красным 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 23 апреля на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Театральной в Калининском районе Новосибирска произошёл сбой в работе светофоров.
В 14:44 очевидцы сообщили в Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) о том, что светофоры на этом перекрёстке горят только красным светом.
Как уточнили в СМЭУ, в таком режиме светофор проработал около 20 минут. После получения заявки дежурный дистанционно перезапустил оборудование и перевёл светофор в режим жёлтого мигающего сигнала.
«Бригада выехала на место для выяснения причин и их устранения», — добавили в СМЭУ.
Сегодня утром отключились светофоры на пересечении Станиславского и улицы Степной в Ленинском районе. На месте работала бригада СМЭУ.
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