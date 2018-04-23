В Орловской области новый начальник департамента здравоохранения

На рабочем совещании 23 апреля врио губернатора Орловской области представил нового члена правительства — руководителя департамента здравоохранения региона. Им стал земляк советника Клычкова — Иван Залогин.

Он ранее занимал аналогичную должность в Белгородской области . До сего момента трудился в должности главного врача госпиталя ветеранов.

— Предстоит тяжелая, но интересная работа, — отметил Андрей Клычков, представляя нового коллегу правительству.

По словам врио, назначение обсуждалось с орловскими главврачами.

Иван Залогин начинал трудовую деятельность врачом-хирургом в городской клинической больницы № 1 Белгорода . В 2007 году был назначен заведующим поликлиникой, с 2010 — заместитель главного врача. В 2011 стал первым заместителем начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. В 2012 возглавил это подразделение. Помимо профильного медицинского образования Залогин прошел профессиональную переподготовку в Белгородском государственном университете, Институте ГМУ по программе «Экономика и управление предприятием».

Напомним, предыдущий руководитель облздрава орловец Александр Лялюхин ушел в отставку в середине апреля. Он занял место главврача одной из крупных больниц.