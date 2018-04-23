На рабочем совещании 23 апреля врио губернатора Орловской области представил нового члена правительства — руководителя департамента здравоохранения региона. Им стал земляк советника Клычкова — Иван Залогин.
Он ранее занимал аналогичную должность в Белгородской области. До сего момента трудился в должности главного врача госпиталя ветеранов.
— Предстоит тяжелая, но интересная работа, — отметил Андрей Клычков, представляя нового коллегу правительству.
По словам врио, назначение обсуждалось с орловскими главврачами.
Иван Залогин начинал трудовую деятельность врачом-хирургом в городской клинической больницы № 1 Белгорода. В 2007 году был назначен заведующим поликлиникой, с 2010 — заместитель главного врача. В 2011 стал первым заместителем начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. В 2012 возглавил это подразделение. Помимо профильного медицинского образования Залогин прошел профессиональную переподготовку в Белгородском государственном университете, Институте ГМУ по программе «Экономика и управление предприятием».
Напомним, предыдущий руководитель облздрава орловец Александр Лялюхин ушел в отставку в середине апреля. Он занял место главврача одной из крупных больниц.
Сообщение В Орловской области новый начальник департамента здравоохранения появились сначала на РИА 57.