Чистомэн убрался в Миассе в честь Дня Рождения проекта

Проекту «Чистомэн» 22 апреля исполнилось три года. Но вместо того, чтобы устраивать застолье в честь Дня Рождения, челябинский супергерой отправился в город Миасс к берегам одноименной реки и прибрался там.

Фотографии участка до уборки и после уже выложены в группу супергероя.

— Одна из целей нашего проекта — мотивировать все больше и больше людей сделать нашу окружающую среду чище. Чтобы они организовывали свои рейды и убирали парки и скверы около мест, где живут. И такие люди появляются, — рассказывал Чистомэн в одном из интервью.

Напомним, фотографии самого первого рейда Чистомэна появились в сети 22 апреля 2015 года. Чистомэн освободил от мусора 40 метров стены около храма на оз. Смолино. Оставаться инкогнито супергерою помогает зеленая маска и темные очки.