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Когда и где на Ставрополье построят ветровые установки?
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Когда и где на Ставрополье построят ветровые установки? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как это будет выглядеть на практике?
Как рассказали в пресс-службе губернатора Ставрополья, в крае могут построить около 400 ветровых установок в разных районах.
В крае реализуют крупный проект по использованию возобновляемых источников энергии. Три энергетические компании России рассматривают возможное сотрудничество в области строительства на территории края ветрогенерирующих установок.
Специалисты компаний УК «Ветроэнергетика», АО «ВетроОГК» и ПАО «Энел Россия» ранее провели изучение климатических условий и выбрали наиболее перспективные участки для размещения оборудования по выработке электроэнергии.
Это строительство может дать Ставрополью дополнительные рабочие места и значимые отчисления в региональный бюджет.
Ветряки могут появиться в Кисловодске и во многих районах края.
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