Когда и где на Ставрополье построят ветровые установки?

Как это будет выглядеть на практике?

Как рассказали в пресс-службе губернатора Ставрополья, в крае могут построить около 400 ветровых установок в разных районах.

В крае реализуют крупный проект по использованию возобновляемых источников энергии. Три энергетические компании России рассматривают возможное сотрудничество в области строительства на территории края ветрогенерирующих установок.

Специалисты компаний УК «Ветроэнергетика», АО «ВетроОГК» и ПАО «Энел Россия» ранее провели изучение климатических условий и выбрали наиболее перспективные участки для размещения оборудования по выработке электроэнергии.

Это строительство может дать Ставрополью дополнительные рабочие места и значимые отчисления в региональный бюджет.