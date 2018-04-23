Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Нижегородской области Антон Аверин проведет личный прием граждан

15 мая с 10.00 Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет прием жителей города и области.

На вопросы нижегородцев ответит исполняющий обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Антон Аверин , координирующий вопросы:

— реализации государственной политики в области строительства и промышленности строительных материалов;

— формирования и реализации государственной политики, государственного управления, определения приоритетных направлений развития жилищного строительства, осуществления государственного контроля (надзора) за долевым строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Нижегородской области, предоставления мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и некоммерческим организациям, созданным лицами, пострадавшими от действий (бездействия) таких застройщиков, на территории Нижегородской области, а также обеспечения переселения граждан из признанных в установленном порядке непригодными для проживания жилых помещений, аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов жилищного фонда Нижегородской области;

— реализации государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства в Нижегородской области;

— реализации государственной политики Нижегородской области в сфере градостроительной и архитектурной деятельности, а также в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

— реализации полномочий в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Нижегородской области;

— осуществления регионального государственного строительного надзора;

— реализации государственной политики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации , иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие исполняющего обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А. В. Аверина.

Желающим записаться на прием необходимо предварительно подать в приемную граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области письменное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 4 мая понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и праздничные дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22 Справки по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.