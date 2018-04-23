Московские власти рассказали о росте жалоб на домашнее насилие

"Последнее время, если смотреть статистику по обращениям, мы увидели, что после того, как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось", — сказала Потяева в ходе заседания в Московской городской думе в понедельник.

По ее словам, в аппарат уполномоченной поступают жалобы о бытовом насилии не только в отношении женщин, но и детей. Более того, последнее время, все чаще приходят обращения о насилии в отношении людей старшего поколения, глубоко пожилых людей.

"Эта тема требует серьезной проработки и с привлечением депутатов Московской городской думы. Поскольку необходимо определенное законодательство", — заявила омбудсмен.

Она заявила, что борьба с бытовым насилием будет приоритетной в работе аппарата в 2018 году.