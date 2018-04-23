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Московские власти рассказали о росте жалоб на домашнее насилие
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Московские власти рассказали о росте жалоб на домашнее насилие 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. После принятия закона о декриминализации побоев резко увеличилось количество обращений москвичей, касающихся проблемы семейного насилия, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
"Последнее время, если смотреть статистику по обращениям, мы увидели, что после того, как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось", — сказала Потяева в ходе заседания в Московской городской думе в понедельник.
По ее словам, в аппарат уполномоченной поступают жалобы о бытовом насилии не только в отношении женщин, но и детей. Более того, последнее время, все чаще приходят обращения о насилии в отношении людей старшего поколения, глубоко пожилых людей.
"Эта тема требует серьезной проработки и с привлечением депутатов Московской городской думы. Поскольку необходимо определенное законодательство", — заявила омбудсмен.
Она заявила, что борьба с бытовым насилием будет приоритетной в работе аппарата в 2018 году.
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того, как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семей и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за «шлепок в семье». При этом ответственность за нанесение побоев без вреда для здоровья постороннему человеку была не такой серьезной, отмечала сенатор.
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