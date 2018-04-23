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В Крутых ключах прошел традиционный субботник
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В Крутых ключах прошел традиционный субботник 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
К уборке дворов, сквера, пешеходных зон, спортивных площадок, нескольких улиц и бульвара Ивана Финютина было привлечено максимальное число общественных организаций — советов жильцов многоквартирных домов, ветеранов Крутых ключей, творческих объединений, а также активная молодежь.
"Жители нашего микрорайона понимают, что только вместе мы сможем изменить нашу общую жизнь к лучшему. Благодаря активистам из общественных советов и неравнодушным гражданам, субботники в Крутых ключах проходят на «отлично», что стало нашей доброй традицией!", — говорит Ирина Шведова, член общественного совета «Кошелев-проект», депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Самары.
Главная идея апрельского субботника, которой поделился с нами Антон Ермолаев, директор управляющей компании «Авиакор-стандарт» — глобальное озеленение микрорайона. Траву в микрорайоне заблаговременно посеяли еще осенью, и она уже начала всходить. Деревья и кустарники, посаженные до первых заморозков в рамках федеральной волонтерской акции «Дерево Победы», вот-вот пойдут в рост. Это как раз тот случай, когда желания жителей микрорайона создать в Самаре новый сквер, новое общественное пространство, и планы управляющей компании совпали.
На улицы микрорайона вышло большинство живущих здесь семей, многие — с маленькими детьми. К жителям присоединилась дружная команда из сотрудников Корпорации «КОШЕЛЕВ». Были посажены цветы и новые саженцы ели, шиповника, сирени. Каждому участнику субботника был выдан необходимый инвентарь и мешки для сбора мусора, который накопился за затяжную в этом году зиму. Начался субботник в 9 утра и длился в общей сложности около четырех часов.
Юрий Левин, депутат думы Самары, заместитель председателя комитета по бюджету, экономике и финансам:
— Первые субботники проходили в нашей стране почти сто лет назад! Они стали нашей доброй народной традицией. Выходят на них наши граждане не по принуждению, а потому что считают своим долгом участвовать в поддержании порядка в своем городе. В совместной работе для каждого важно почувствовать себя частью коллектива и делать полезное дело, благоустраивая наш общий дом — Самару, которую мы все любим и бережем. Депутаты тоже приняли участие в генеральной уборке улиц, дворов, скверов и бульваров. Ведь субботник — это не только общественно-полезный труд на свежем воздухе, но и возможность неформального общения.
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