Реставрация Адмиралтейства идет в соответствии с проектом — ВМФ

Реставрация Адмиралтейства в Санкт-Петербурге проводится в соответствии с проектом. Все работы согласованы с городскими властями.

Работы по реставрации здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге ведутся в строгом соответствии с проектной документацией. Они согласованы с городскими властями, и на все работы получены разрешения. Об этом сообщили в главном командовании ВМФ России.

«Весь комплект проектно-сметной документации выполнен с учетом требований, предъявляемых к памятникам культурного наследия федерального значения: документация прошла соответствующие экспертизы, в том числе историко-культурную, и имеет согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Петербурга . На все выполняемые строительно-монтажные и реставрационные работы получены разрешения, комитет осуществляет постоянный надзор с выдачей соответствующих разрешительных документов по каждому их этапу», — говорится в сообщении командования.