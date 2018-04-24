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Реставрация Адмиралтейства идет в соответствии с проектом — ВМФ
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Реставрация Адмиралтейства идет в соответствии с проектом — ВМФ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Реставрация Адмиралтейства в Санкт-Петербурге проводится в соответствии с проектом. Все работы согласованы с городскими властями.
Работы по реставрации здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге ведутся в строгом соответствии с проектной документацией. Они согласованы с городскими властями, и на все работы получены разрешения. Об этом сообщили в главном командовании ВМФ России.
«Весь комплект проектно-сметной документации выполнен с учетом требований, предъявляемых к памятникам культурного наследия федерального значения: документация прошла соответствующие экспертизы, в том числе историко-культурную, и имеет согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Петербурга. На все выполняемые строительно-монтажные и реставрационные работы получены разрешения, комитет осуществляет постоянный надзор с выдачей соответствующих разрешительных документов по каждому их этапу», — говорится в сообщении командования.
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился с просьбой допустить в здание Адмиралтейства депутатов, представителей Совета по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга и Санкт— Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, для ознакомления с ходом работ. По мнению депутата, реставрационные работы проводятся без предоставления информации об их соответствии законодательству об охране культурного наследия.
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