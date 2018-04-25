Резидент приморской ТОР вложит 8 млн долларов в крупный сельхозпроект

Генеральный директор австралийской компании, которая является резидентом территории опережающего развития «Михайловский», Джерард Биркбек собирается за три года вложить восемь миллионов долларов в реализацию крупного сельскохозяйственного проекта в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам Джерарда Биркбека, эти деньги — только первый этап его инвестиций.

Андреем Тарасенко. — На этой стадии в основном будут зерновые культуры выращиваться: кукуруза и соя, — рассказал бизнесмен на встрече с врио губернатора Приморского края

Дальнейшие этапы предполагают строительство промышленного зернохранилища, ферм по выращиванию крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных объектов. Для этого инвестор присмотрел землю в Хорольском районе Приморья.

— По выбранному вами участку нужно понять, есть ли на него обременение. Все документы запросим, проверим. Если земли подойдут, будем готовить инвестиционное соглашение, — пообещал Андрей Тарасенко и предложил господину Биркбеку обратить внимание и на другие районы края, где традиционно занимаются сельским хозяйством.