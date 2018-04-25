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Резидент приморской ТОР вложит 8 млн долларов в крупный сельхозпроект
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Резидент приморской ТОР вложит 8 млн долларов в крупный сельхозпроект 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Приморская газета
Генеральный директор австралийской компании, которая является резидентом территории опережающего развития «Михайловский», Джерард Биркбек собирается за три года вложить восемь миллионов долларов в реализацию крупного сельскохозяйственного проекта в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По словам Джерарда Биркбека, эти деньги — только первый этап его инвестиций.
— На этой стадии в основном будут зерновые культуры выращиваться: кукуруза и соя, — рассказал бизнесмен на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.
Дальнейшие этапы предполагают строительство промышленного зернохранилища, ферм по выращиванию крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных объектов. Для этого инвестор присмотрел землю в Хорольском районе Приморья.
— По выбранному вами участку нужно понять, есть ли на него обременение. Все документы запросим, проверим. Если земли подойдут, будем готовить инвестиционное соглашение, — пообещал Андрей Тарасенко и предложил господину Биркбеку обратить внимание и на другие районы края, где традиционно занимаются сельским хозяйством.
Встретиться с предпринимателем губернатору Приморья поручил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время Дня инвестора, который состоялся на прошлой неделе в Хабаровске.
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