Беременная заложница следствия

В Ростове-на-Дону силовики решили выманить в Россию фигуранта «лондонского списка», арестовав его беременную сестру.

Трехлетняя однодневка

Еще год назад у ростовчанина Алексея Кузнецова был собственный аграрный бизнес: его компания КЦ «Агро-Информ» с 2014-го занималась производством сыра, подсолнечного масла, торговала зерном и кормами для скота. В штате работали больше 500 человек.

Но в мае 2017-го предпринимателем заинтересовались следователи: по их версии, бизнесмен владел фирмой-однодневкой и занимался обналичкой…

— Началось с того, что сотрудник ФСБ представил в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области телефонные переговоры, — рассказывает «Собеседнику» отец Кузнецова Игорь. — Он пояснил, что фирмы моего сына являются однодневками, занимаются обналичкой, так как, принимая товар от зерновых компаний, они перечисляли им деньги, оставляя себе процент. Да, в телефонных переговорах звучало, что компании поставляют фирмам моего сына различное зерно, звучали и проценты… Но речь же шла не об обналичке, а о транзитной торговле.

Вообще транзитная торговля — явление нередкое. По сути торговая организация Алексея Кузнецова поставляла зерно покупателям не со своего склада, а забирая его прямо от поставщиков и производителей. Выручку от проданного урожая бизнесмен возвращал первоначальным хозяевам продукции и, конечно, брал за свои услуги процент. Ничего сверхъестественного. Да и фирмы, которые существовали больше трех лет, едва ли можно назвать однодневками.

— На основании этих телефонных переговоров, без всякого предварительного следствия, сразу же задержали главного бухгалтера КЦ «Агро-Информ» Пашкова , провели обыски в офисах всех компаний, связанных с моим сыном, изъяли компьютеры, документацию (поэтому нам теперь сложно доказывать, что компании сына не занимались обналичкой — восстанавливаем документы, пришлось даже опросить всех продавцов, которые подтвердили, что операции были товарными), — рассказывает отец предпринимателя. — Следователи провели обыски не только в доме сына, но и в моем, хотя я вообще не имел никакого отношения к этому бизнесу. В общем, дело сфабриковано.

От продуктового магазина «Перец», принадлежавшего Кузнецову, лишь вывеска осталась// Фото: Виктория Савицкая / «Собеседник»

Имя заказчика Игорь Кузнецов назвать отказался. Но в конечном счете бизнес его сына оказался уже убит: люди остались без работы, техника и оборудование изъяты, расчетные счета арестованы, в офисы КЦ «Агро-Информ» уже въехали другие фирмы.

А после того как в СИЗО оказался главный бухгалтер «Агро-Информ» Дмитрий Пашков (он там находится уже почти год. — Ред.), сам Алексей Кузнецов и еще один его партнер поняли: доказать невиновность им едва ли удастся, надо бежать, пока не оказались за решеткой.

— До сегодняшнего дня основным подозреваемым по этому делу — Кузнецову и его партнеру Горлову — не предъявлены даже заочные обвинения, — комментирует адвокат Ольга Трофимова . Между тем независимая экспертиза показала: сделки КЦ «Агро-Информ» соответствуют нормам законодательства.

Отец уверяет, что с сыном не общается и даже не знает, где сейчас находится Алексей. Впрочем, давно не секрет, где обитает скиталец — на Кипре : бизнес-омбудсмен Борис Титов включил Алексея в так называемый лондонский список, который он еще в феврале передал президенту Владимиру Путину

Статистика

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2017 г. было зарегистрировано более 105 тысяч экономических преступлений. Лишь 51,5 тысячи уголовных дел было направлено в суд.

Брать за брата

Впрочем, еще до инициативы Титова правоохранители сами придумали, как вынудить Кузнецова вернуться в родные края: отправили в СИЗО его сестру — 27-летнюю Анастасию Хамбурову. Тем более что Настя работала финансовым директором компании КЦ «Агро-Информ».

— Анастасия была в статусе подозреваемой по делу с обналичкой, — рассказывает адвокат Ольга Трофимова. — За все время, что велось следствие, она регулярно ходила на допросы. А 6 февраля ГСУ ГУ МВД завело на нее еще одно дело: Хамбурову обвинили в том, что она якобы сделала 140 фальшивых платежных поручений. Утром 14 февраля к ней в дом пришли с обыском. Перевернули все вверх дном, у ее супруга отобрали телефон и вернули лишь спустя несколько дней.

По словам родных Анастасии, один из сотрудников, который присутствовал и при допросе, и при обыске, предлагал (естественно, не под протокол): «Ты говоришь, где твой брат, и мы тебя отпускаем».

Без права на врача

Настю отправили в СИЗО. Несмотря на то, что у Хамбуровой есть несовершеннолетняя дочь, а сама Анастасия не так давно пережила тяжелейшую операцию (ей вырезали опухоль мозга) и должна регулярно наблюдаться у врача.

За решеткой Анастасии становилось все хуже… Наконец женщину прямо из изолятора отвезли в больницу. Тут-то и выяснилось — она беременна. Регулярное наблюдение у врача, в том числе и у лечащего невролога, было необходимо, поскольку Хамбурова после операции принимала таблетки, которые могли навредить плоду. Но, несмотря на ходатайства адвоката, Анастасию не выпускали из СИЗО.

Лишь спустя месяц, после вмешательства общественности, удалось добиться, чтобы Хамбурову перевели под домашний арест. Но новое издевательское условие: без возможности общаться не только с родными, но и с врачом…

— Я подавала ходатайства, чтобы Анастасии разрешили посетить гинеколога и скорректировать прием препаратов, — рассказывает адвокат Трофимова. — Но ни одного ответа от следователя не получила. У Хамбуровой дважды открывалось сильное кровотечение. Нам приходилось ее госпитализировать…

Когда Анастасия попала в больницу во второй раз, ей сделали операцию: плод перестал развиваться.

— Такое отношение следствия привело к тому, что моя подзащитная потеряла ребенка, — с горечью говорит адвокат. — А ведь им ничего не стоило отнестись к ней по-человечески — всего-то и надо было позволить женщине посещать врача. Если бы Анастасия хотела сбежать, она бы не сотрудничала со следствием все это время.

Только после того, как случилось непоправимое, следователь (кстати, тоже женщина!) позволила Анастасии посетить гинеколога и невролога.

Скоро состоится очередное заседание суда: будут решать, что делать с Хамбуровой дальше. Возможно, ее даже отпустят под подписку о невыезде и она сможет наконец увидеть мужа, дочку, родителей… Только своего нерожденного малыша она уже не увидит никогда.

Комментарий

Адвокат, общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере экстрадиции, депортации, федерального и международного розыска Дмитрий ГРИГОРИАДИ:

— Кузнецову вменяется, что в 2017-м на расчетный счет его фирмы поступило 96 млн руб. от компаний «Югпродукт» и «Международная зерновая компания-Юг». По мнению следствия, Кузнецов незаконно обналичил (минуя банки) эти деньги и передал заказчикам, удержав процент за работу. Я не раз перечитывал обвинение, но так и не понял: почему им вменяют незаконную банковскую деятельность (обналичку), ведь все операции проводились по безналу.

На мой взгляд, дело Кузнецова — классический случай, когда предпринимателя решили раздеть буквально до трусов. Часто ведь бывает так: у человека убивают бизнес, а потом либо закрывают уголовное дело, либо выносят оправдательный приговор. Я пытался понять, на основании чего началось следствие по КЦ «Агро-Информ», но… даже следователи не смогли мне этого объяснить.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «Беременная заложница следствия».