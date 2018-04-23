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Названы лучшие камеры по версии World Press Photo 2018
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Названы лучшие камеры по версии World Press Photo 2018 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Главный мировой конкурс фотожурналистов — World Press Photo 2018 — оценивает, конечно, сами снимки, а не то, с помощью чего они были сделаны, но все же и здесь можно сделать важные выводы о том, какие фотоаппараты позволяют получить лучшее качество изображения. 51,5% снимков, победивших на конкурсе, были сделаны с помощью техники компании Nikon. На втором месте очутились фотоаппараты Canon с 29,9% от общего числа. С грандиозным отставанием тройку лидеров замыкает Fujifilm с 6,2%. Если говорить о конкретных моделях, то здесь первую строчку рейтинга разделили между собой камеры Nikon D5, Nikon D810 и Canon EOS 5D Mark III, на каждую из которых было сделано по 11 снимков-победителей. Далее следуют Nikon D800E и Canon EOS 5D Mark IV — по семь фото. Замыкают тройку лидеров Nikon D4S и Nikon D700, чьи творения победили по шесть раз.
Источник: DP Review
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