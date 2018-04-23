ФСО: Церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка 28 апреля не будет

Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

«В связи с рабочим днем 28 апреля 2018 г. церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении.

В связи с утвержденным правительство РФ постановлением о переносе выходных дней в 2018 г. суббота, 28 апреля, является рабочим. День отдыха переносится на понедельник 30 апреля.

В остальное время церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка проводится ежегодно с апреля по октябрь по субботам в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля.