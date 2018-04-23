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В Московском Кремле 28 апреля отменили церемонию развода караулов
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В Московском Кремле 28 апреля отменили церемонию развода караулов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Церемонию развода караулов Президентского полка в Московском Кремле в субботу, 28 апреля, проводить не будут, так как этот день объявлен рабочим, говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.
«В связи с рабочим днем 28 апреля 2018 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — отмечается в сообщении.
Церемония развода пеших и конных караулов на территории Московского Кремля в этом году проводится по выходным дням в 12:00, начиная с 14 апреля.
Церемония включает демонстрацию наиболее ярких строевых приемов почетного караула кремлевского полка с оружием и конную карусель кавалеристов. Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года.
Президентский полк — особая воинская часть, которая решает специфические задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей.
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