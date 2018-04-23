Судебные приставы приостановили работу ТРЦ «Сильвер Молл» и «Ice People»

Судебные приставы с 23 апреля приостановили работу торгово-развлекательного центра «Сильвер Молл» и катка «Ice People» в Иркутске , сообщает пресс-служба УФССП России по региону. Причиной послужили нарушения требований пожарной безопасности, какие — не уточняется. С исковым заявлением о временном закрытии торгово-развлекательного центра и катка в Свердловский районный суд Иркутска обратился прокурор города.

«В настоящее время собственники зданий уведомляют арендаторов о приостановлении деятельности центров. Тем из них, у кого есть необходимость в вывозе имущества, предоставлена такая возможность. Вход посетителям воспрещён», — говорится в сообщении службы судебных приставов.