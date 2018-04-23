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Судебные приставы приостановили работу ТРЦ «Сильвер Молл» и «Ice People»
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Судебные приставы приостановили работу ТРЦ «Сильвер Молл» и «Ice People» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Судебные приставы с 23 апреля приостановили работу торгово-развлекательного центра «Сильвер Молл» и катка «Ice People» в Иркутске, сообщает пресс-служба УФССП России по региону. Причиной послужили нарушения требований пожарной безопасности, какие — не уточняется. С исковым заявлением о временном закрытии торгово-развлекательного центра и катка в Свердловский районный суд Иркутска обратился прокурор города.
«В настоящее время собственники зданий уведомляют арендаторов о приостановлении деятельности центров. Тем из них, у кого есть необходимость в вывозе имущества, предоставлена такая возможность. Вход посетителям воспрещён», — говорится в сообщении службы судебных приставов.
Напомним, ранее по решению суда приостановили работу ТЦ «Золотой рай» в Черемхово и ТРЦ «Карамель» в Иркутске. Проверки торговых центров по всей стране проводят после трагедии в кемеровском ТР «Зимняя вишня».
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