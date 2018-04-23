Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка

На своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» Никита Джигурда опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены изображения Мадонн с младенцами. «Гениальные ХУДОЖНИКИ всех времен /боготворили кормящих грудью МАДОНН/и просвещали людей, уча их ЛюбвИ;/я не исключение -/СЭ ЛЯ ВИ!❣» — написал известный своими эпатажными поступками артиста.

Однако Джиугрда не ограничился изображениями отдаленными Мадоннами и выложил фотографии своей бывшей жены, прославленной фигуристки Марины Анисиной, кормящей грудью их общего ребенка. На снимках спортсменка представлена с обнаженным бюстом. «В каждой женщине МАДОННА, /но, пока, не каждая знает об этом, /ибо часто люди, увы, беспардонно/хулят проявления божественного СВЕТА», — сопроводил такой записью пикантные кадры Джигурда. Отметим, что артист по какой-то причине запретил комментировать эти снимки.

Ранее скандально известный артист заявил, что готовится к свадьбе. Самое интересное, что он намерен снова жениться на Марине Анисиной. Пара запланировала важное мероприятие на осень. Джигурда рассчитал, что к этому времени завершится борьба в суде за наследство Людмилы Браташ . «Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!» — в недавнем интервью заявил артист.