Ещё
В МИД заявили о готовности России развивать отношения с ЕСПЧ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД заявили о готовности России развивать отношения с ЕСПЧ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ЕСПЧ за последние годы принял несколько откровенно недружественных решений против РФ, тем не менее, Москва настроена на развитие отношений с этим органом, который оказывает значительное влияние на правоприменительную практику страны, заявил в понедельник начальник отдела по общеевропейскому сотрудничеству и правам человека Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Степан Кузьменков.
"Пройден большой путь в наших отношениях с ЕСПЧ. И, бесспорно, этот орган оказывает значительное влияние на законодательную правоприменительную практику… В то же время нельзя не сказать, что за последние годы в деятельности ЕСПЧ просматривается определенный отход от стандартов, и были приняты несколько откровенно недружественных решений против РФ. Судьи — люди, они тоже могут совершать ошибки, и даже практика двойных стандартов может допускаться. В то же время уверен, что в тесном диалоге с ЕСПЧ и Советом Европы нам удастся преодолеть эти тенденции", — сказал Кузьменков, выступая в МГИМО.
"Неплохую возможность для дальнейшего развития ЕСПЧ и его отношений с государствами-участниками Конвенции предоставляет процесс долгосрочной реформы этого судебного органа", — добавил дипломат.
РИА Новости: последние новости
Новокузнецкий завод "Русала" пожаловался на трудности из-за санкций И всей Украины мало. Волкер замахнулся на Италию В ФАС рассказали, как зарубежный бизнес приспосабливается работать в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57411
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»207
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение