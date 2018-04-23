Apple обвинила операторов в саботировании новых технологий

В качестве возможных инициаторов сговора The New York Times называет AT&T и Verizon. Предположительно, именно они оказывали давление на остальных игроков рынка и ассоциацию GSMA с целью установки новых стандартов связи, позволяющих заблокировать в своей сети устройства с поддержкой eSIM. Конечной целью операторов было недопущение снижения интереса к традиционным SIM-картам.

Благодаря тому, что eSIM хранит международный идентификатор мобильного абонента (IMSI), она позволяет владельцам совместимых устройств на лету менять оператора без необходимости посещать салон сотовой связи. Интегрированная SIM-карта, в отличие от традиционной, является несъемной и, обладая микроскопическими размерами, освобождает место для более важных компонентов.

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