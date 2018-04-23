В четырех муниципальных образованиях области сформирован план замены лифтов на 2018 год

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области подводит первые итоги формирования программы ускоренной замены лифтового оборудования. Собственники уже подали более 150 заявок.

В этом году впервые за несколько десятилетий в рамках ведомственного проекта Минстроя начнется обновление лифтов в жилых домах, формирующих накопления на капремонт на общем счете регионального оператора. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года. В планах регионального фонда капремонта в 2018 году — 300 объектов на сумму 600 миллионов рублей.

Переславле-Залесском и — Лифты будут меняться в пяти муниципальных образованиях: Ярославле , Ростове, Рыбинске Тутаеве , — рассказал директор регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД ЯО Эдуард Потапов . — Быстрее других было завершено формирование программы в Переславле. По информации обслуживающих организаций, в городе необходимо заменить девять лифтов в шести домах. Собственники квартир в этих домах оформили протоколы собраний жителей и своевременно направили их в органы местного самоуправления. Дома вошли в программу, лифты будут заменены уже в этом году. В Рыбинске и Ростове также сформирован план на 2018 год. В Рыбинске подано в фонд 37 протоколов на замену 64 лифтов, в Ростове — 6 протоколов на замену 14 лифтов.

В числе городов региона с самым высоким процентом износа лифтового оборудования — Тутаев. По словам директора АО «Ярославльлифт» Владимира Рыкова, всего в городе 220 подъемников — как в ведомственных зданиях, так и в жилых домах. Из них 80 процентов отслужили нормативный срок. По плану регионального фонда, в 2018 году в Тутаеве будет заменено восемь лифтов. Сейчас план полностью сформирован — собственники жилья подали в фонд все необходимые протоколы.

В течение месяца специалисты регионального фонда капремонта во всех муниципальных образованиях, где предусмотрена замена подъемников, провели ряд встреч с жителями, в ходе которых разъясняли принципы работы новой программы и отвечали на самые острые вопросы.

— Установка нового лифта никак не повлияет на выполнение других видов работ по капремонту, — подчеркнул заместитель директора регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД ЯО Дмитрий Жевраков. — Все, что стоит в плане — крыши, фасады, инженерные сети, — будет отремонтировано. Что касается оплаты, то никаких дополнительных сборов за замену лифта с собственников не будет ни сейчас, ни в будущем.

Самый большой объем работ запланирован в областном центре. Ярославцы уже направили в фонд протоколы на замену 54 единиц оборудования. Работа по формированию плана продолжается.