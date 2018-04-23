Город, которого нет. В Сибири вымирают моногорода

В наследство от прежних времён по всей стране остались сотни моногородов — населённых пунктов, образованных вокруг гигантских предприятий. Если предприятие закрывается — город умирает.

Алла Кузнецова приехала в Новосибирск из небольшого городка в Иркутской области . Раньше городок процветал за счёт леспромхоза, продукцию которого продавали по всему Советскому Союзу, затем в Китай . Но когда всю тайгу в окрестностях вырубили, жизнь города кончилась. Молодёжь разъехалась в поисках работы, инфраструктура без бюджетных вливаний пришла в запустение. Сейчас здесь живут одни старики.

Привлечь инвесторов

Как не допустить появления городов-призраков? Из бюджета страны выделяют деньги на благоустройство моногородов и создание в них инфраструктурных объектов. Но главное — привлечь инвесторов, которые откроют там свои предприятия, обеспечив местных жителей рабочими местами, а местные бюджеты — налогами. Для этого в моногородах создают ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития).

Для каждой территории опережающего развития существуют льготы по налогу на прибыль: федеральная часть полностью обнулена, региональная часть будет составлять не более 5% в течение первых пяти лет, в следующие пять лет — от 10%. Плюс ко всему, регионы могут устанавливать региональные налоговые льготы, например, освободить резидентов ТОР от уплаты налога на имущество.

Сейчас в СФО 13 ТОСЭР, в которых 16 резидентов. По словам генерального директора «Фонда развития моногородов» Ильи Кривогова, этого очень мало: «ТОСЭР создают, чтобы муниципалитеты реализовывали на своих территориях новые проекты. Если активности инвесторов не будет, то этот статус будет отозван».

«У нас никого не бывает… »

Несмотря на столь выгодные условия, не все моногорода в Сибири, получившие статус ТОСЭР, эффективно привлекают инвесторов. В числе отстающих — Забайкальский край и Иркутская область.

Градообразующее предприятие в забайкальском городе Краснокаменске — Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО), крупнейший в России урановый рудник. Желающих приехать сюда на ПМЖ и открыть бизнес практически нет. Похожая ситуация — во многих городах, где роль градообразующих играют военные объекты или секретные предприятия — «почтовые ящики».

Жирекенский горно-обогатительный комбинат (Жирекенский ГОК) в посёлке Жирекен того же Забайкальского края — не секретный объект, но крупное предприятие горной промышленности, выпускавшее молибденовый концентрат для производства ферромолибдена. С октября 2013 года предприятие остановлено в связи со снижением цен на молибден и ферромолибден. В посёлок пытаются привлечь малый и средний бизнес, но практически безрезультатно.

Город Абаза в Хакасии ещё с прошлого века славен чугунолитейным и железоделательным производством. Но теперь производство пришло в упадок. На этапе создания ТОСЭР в город обещали прийти девять инвесторов. Но почему-то передумали.

Усолье-Сибирском , по словам заместителя директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Сергея Литвякова, через 10 месяцев ТОСЭР закроется, если моногород не найдёт инвесторов. Работавшие здесь предприятия химической промышленности фактически прекратили свою деятельность. С 2016 года Усолье-Сибирское включено в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением.

На территории Сибирского федерального округа — 66 моногородов в 10 субъектах федерации. Это — 20 процентов от всех населённых пунктов СФО. Из них 11 включены в «Перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением», в 41 имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

Забайкальский край:

■ Жирекен

Иркутская область:

■ Шелехов

Хакасия: