Спорткомплекс с бассейном в районе Орехово-Борисово Южное откроют в июле-сентябре

Спортивный комплекс с бассейном на юге Москвы в районе Орехово-Борисово Южное откроют в III квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева. «Спортивный комплекс с бассейном на юге Москвы в районе Орехово-Борисово Южное по адресу: Шипиловский проезд, д. 59, корп. 1 откроется в III квартале этого года. В настоящее время строители завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

Как уточнили в пресс-службе, общая площадь объекта составляет 2 тыс. 546 кв. м. Двухэтажное здание комплекса включает: плавательный бассейн с размером чаши 25 на 11 м на шесть дорожек, зал силовой подготовки и рекреационную зону. Для доступа маломобильных граждан будет предусмотрен подъемник для спуска на воду. В здании также разместятся кабинет врача, лаборатория анализа воды, технические помещения, комната дежурного тренера. На прилегающей территории предусмотрено размещение автостоянки на 10 машиномест. В здании соблюдены все необходимые мероприятия по противопожарной безопасности.

«Всего в этом году предусмотрено строительство 13 спортивных объектов: три футбольных поля, два ФОК, три ВМХ-велодрома, три спортивных комплекса, плавательный бассейн и один инженерный объект», — добавил А. Бочкарев.