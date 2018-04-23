Ещё
Президент Мадагаскара осудил акцию протеста оппозиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Мадагаскара осудил акцию протеста оппозиции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Антананариву, 23 апреля /Синьхуа/ — Президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина в воскресенье осудил оппозицию за организацию демонстрации 21 апреля в столице страны, сравнив ее с «политическим переворотом».
В телеобращении глава государства призвал мадагаскарский народ сохранять сдержанность. По его словам, с 1972 по 2009 годы «циклический политический кризис» в стране уже унес жизни нескольких сотен человек, многие пострадавшие стали инвалидами, наблюдается продолжающийся спад национальной экономики. Президент подтвердил, что он занимает открытую позицию в отношении диалога в любой форме на благо государственных интересов.
Напомним, что 21 апреля более тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Антананариву для участия в демонстрации в знак протеста против принятия парламентом нового закона о выборах, считая, что новый закон направлен на укрепление сил правящей партии. Между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов началась конфронтация. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы. Вечером премьер-министр Мадагаскара Оливье Махафали Солонандрасана на пресс-конференции отметил, что в акции протеста уже погиб один человек, еще 17 человек получили ранения.
Напомним, что с 2009 по 2013 годы в Мадагаскаре произошла серия политических волнений. В конце 2013 года в стране состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Эри Радзаунаримампианина. Однако из-за разногласий между политическими силами ситуация в Мадагаскаре остается нестабильной.
По намеченному плану в Мадагаскаре в конце этого года пройдут президентские выборы, однако их конкретный срок пока не определен. По мере приближения выборов усугубляется борьба между разными фракциями, что привело к ухудшению общественного порядка. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства из-за вотума недоверия Узбекистан и Россия развивают сотрудничество в образовательной сфере Республика Корея приветствовала решение КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57420
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»209
Модель Playboy обокрали в Подмосковье12
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение