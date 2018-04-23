Президент Мадагаскара осудил акцию протеста оппозиции

Антананариву , 23 апреля / Синьхуа / — Президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина в воскресенье осудил оппозицию за организацию демонстрации 21 апреля в столице страны, сравнив ее с «политическим переворотом».

В телеобращении глава государства призвал мадагаскарский народ сохранять сдержанность. По его словам, с 1972 по 2009 годы «циклический политический кризис» в стране уже унес жизни нескольких сотен человек, многие пострадавшие стали инвалидами, наблюдается продолжающийся спад национальной экономики. Президент подтвердил, что он занимает открытую позицию в отношении диалога в любой форме на благо государственных интересов.

Напомним, что 21 апреля более тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Антананариву для участия в демонстрации в знак протеста против принятия парламентом нового закона о выборах, считая, что новый закон направлен на укрепление сил правящей партии. Между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов началась конфронтация. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы. Вечером премьер-министр Мадагаскара Оливье Махафали Солонандрасана на пресс-конференции отметил, что в акции протеста уже погиб один человек, еще 17 человек получили ранения.

Напомним, что с 2009 по 2013 годы в Мадагаскаре произошла серия политических волнений. В конце 2013 года в стране состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Эри Радзаунаримампианина. Однако из-за разногласий между политическими силами ситуация в Мадагаскаре остается нестабильной.

По намеченному плану в Мадагаскаре в конце этого года пройдут президентские выборы, однако их конкретный срок пока не определен. По мере приближения выборов усугубляется борьба между разными фракциями, что привело к ухудшению общественного порядка. —0—