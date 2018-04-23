«Задержанный правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником»

«Оговорюсь, что я располагаю только той информацией, которая имеется в открытых источниках. А в СМИ сообщается о том, что Мазурок незаконно выдавал разрешения на строительство и нарушал таким образом права дольщиков. У меня возникает вопрос: при чем здесь Игорь Евгеньевич?

Во-первых, чтобы выдать разрешение на строительство — необходим ряд документов, регламентированных градостроительным кодексом РФ , а также — заключение эксперта. Если условия застройщиком соблюдены, то претензий к этому быть не может. Но сталкиваясь на практике с данной ситуацией, я, как член градсовета, нередко вижу несоответствие поданных документов градостроительным нормативам. И это уже после того, как уже пройдена экспертиза и данные проверены департаментом архитектуры.

То же самое получается в истории с Мазурком. Не сомневаюсь, что он может сейчас предъявить следователям все документы, обосновывающие его решения. Но вот сами документы при детальной проверке могут оказаться липовыми. Есть недавний пример с самостроем в Сочи , где эксперт после случившегося признался следователям, что давал заключение исходя из своей материальной заинтересованности.

При этом возглавляемый Мазурком департамент архитектуры и градостроительства не имел права отказать в выдаче разрешений на строительство застройщику, если он подал все необходимые документы согласно градостроительному кодексу. Но на сегодняшний день, как мы видим, заключения негосударственных экспертиз зачастую являются липовыми. С подобными вещами члены градсовета сталкиваются до сих пор, препятствуя прохождению этим коррупционным схемам. Поэтому возникают серьезные вопросы — как к экспертизам, так и к муниципальным департаментам архитектуры, которые должны проверять подаваемые застройщиками документы.

Возможно, Игоря Евгеньевича просто „подставили“ его сотрудники, предоставив ему информацию, которая не соответствовала действительности. Теперь же ему предъявляют обвинение в злоупотреблении полномочий.

Во-вторых, напомню, что без разрешения главы города ни одно разрешение на строительство не выдается. На тот момент, когда выдавались спорные разрешения, мэром Краснодара был Владимир Евланов . Причем на сегодняшний день согласование по разрешениям на строительство ведется целым рядом инстанций (комиссия по землепользованию, градостроительный совет и т.д.), а на тот момент таких структур не было. И трудно представить, что после личной просьбы главы города о выдачи разрешения на строительство главный архитектор тогда этого не делал.

Фактически задержанный сейчас правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником. Однако, он — далеко не ключевое лицо. В последнее время после снятия с него полномочий и соответственно ответственности, он всячески поддерживал инициативы горожан по благоустройству города, его озеленению, выступал одним из инициаторов создания совета общественных уполномоченных по градостроительству при департаменте архитектуры, для более плотного взаимодействия активистов с властью. Несмотря на существующие противоречия, Игорь Евгеньевич всегда был открыт для диалога в рамках своих полномочий.

Сегодня же нам приходится сталкиваться с последствиями решений, принятых при непосредственном участии прежнего руководства города. Уже сейчас я в качестве члена комиссии по землепользованию или градсовета встречаюсь с нарушениями. И на мои протесты чиновники говорят, что проекты планировки территории или изменения схемы были принят много лет назад, а срока давности он не имеет. Проблема в том, что в случае утверждения этого мы ставим город в положение, противоречащее закону. И все сводится к прежнему руководству Краснодара».