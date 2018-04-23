«Задержанный правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником» 

«Оговорюсь, что я располагаю только той информацией, которая имеется в открытых источниках. А в СМИ сообщается о том, что Мазурок незаконно выдавал разрешения на строительство и нарушал таким образом права дольщиков. У меня возникает вопрос: при чем здесь Игорь Евгеньевич?
Во-первых, чтобы выдать разрешение на строительство — необходим ряд документов, регламентированных градостроительным кодексом РФ, а также — заключение эксперта. Если условия застройщиком соблюдены, то претензий к этому быть не может. Но сталкиваясь на практике с данной ситуацией, я, как член градсовета, нередко вижу несоответствие поданных документов градостроительным нормативам. И это уже после того, как уже пройдена экспертиза и данные проверены департаментом архитектуры.
То же самое получается в истории с Мазурком. Не сомневаюсь, что он может сейчас предъявить следователям все документы, обосновывающие его решения. Но вот сами документы при детальной проверке могут оказаться липовыми. Есть недавний пример с самостроем в Сочи, где эксперт после случившегося признался следователям, что давал заключение исходя из своей материальной заинтересованности.
При этом возглавляемый Мазурком департамент архитектуры и градостроительства не имел права отказать в выдаче разрешений на строительство застройщику, если он подал все необходимые документы согласно градостроительному кодексу. Но на сегодняшний день, как мы видим, заключения негосударственных экспертиз зачастую являются липовыми. С подобными вещами члены градсовета сталкиваются до сих пор, препятствуя прохождению этим коррупционным схемам. Поэтому возникают серьезные вопросы — как к экспертизам, так и к муниципальным департаментам архитектуры, которые должны проверять подаваемые застройщиками документы.
Возможно, Игоря Евгеньевича просто „подставили“ его сотрудники, предоставив ему информацию, которая не соответствовала действительности. Теперь же ему предъявляют обвинение в злоупотреблении полномочий.
Во-вторых, напомню, что без разрешения главы города ни одно разрешение на строительство не выдается. На тот момент, когда выдавались спорные разрешения, мэром Краснодара был Владимир Евланов. Причем на сегодняшний день согласование по разрешениям на строительство ведется целым рядом инстанций (комиссия по землепользованию, градостроительный совет и т.д.), а на тот момент таких структур не было. И трудно представить, что после личной просьбы главы города о выдачи разрешения на строительство главный архитектор тогда этого не делал.
Фактически задержанный сейчас правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником. Однако, он — далеко не ключевое лицо. В последнее время после снятия с него полномочий и соответственно ответственности, он всячески поддерживал инициативы горожан по благоустройству города, его озеленению, выступал одним из инициаторов создания совета общественных уполномоченных по градостроительству при департаменте архитектуры, для более плотного взаимодействия активистов с властью. Несмотря на существующие противоречия, Игорь Евгеньевич всегда был открыт для диалога в рамках своих полномочий.
Сегодня же нам приходится сталкиваться с последствиями решений, принятых при непосредственном участии прежнего руководства города. Уже сейчас я в качестве члена комиссии по землепользованию или градсовета встречаюсь с нарушениями. И на мои протесты чиновники говорят, что проекты планировки территории или изменения схемы были принят много лет назад, а срока давности он не имеет. Проблема в том, что в случае утверждения этого мы ставим город в положение, противоречащее закону. И все сводится к прежнему руководству Краснодара».