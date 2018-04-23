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Рязанская радиостанция нарушила закон о рекламе
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Рязанская радиостанция нарушила закон о рекламе 

АиФ Рязань 1 час назад
Рязанское УФАС России возбудило дело о нарушении рекламного законодательства по результатам проведения планового мероприятия систематического наблюдения в отношении ООО «Крылья», владельца лицензии на вещание радиоканала. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
Согласно закону, в радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве СМИ и специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, продолжительность рекламы не может превышать 20% времени вещания в течение суток.
Комиссия приняла решение о привлечении ООО «Крылья» к административной ответственности.
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