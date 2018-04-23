В Госдуме будет создана рабочая группа по контрасанкциям

Госдуме будет создана рабочая группа по контрасанкциямПо словам Председателя Госдумы, возглавить рабочую группу должен Александр Жуков , занимающий должность первого зампреда Госдумы. В состав группы войдут не только представители власти и профильных министерств, а также представители деловых сообществ и эксперты в области экономики и политики. Сформированная группа займется анализом разработанных правовых норм, а затем проведет мониторинг предложений общественности, относительно внесения изменений или дополнений в законопроект. Напомним, что законопроект об ответных санкциях в отношении Соединенных Штатов был разработан в ответ на экономическую агрессию. После принятия, новый нормативно-правовой акт позволит Правительству РФ ввести ограничения на импорт продукции из США. Под запрет могут попасть сельскохозяйственная продукция, программное обеспечение, лекарственные препараты, табачная продукция и алкоголь.