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В Госдуме будет создана рабочая группа по контрасанкциям
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В Госдуме будет создана рабочая группа по контрасанкциям 

Банки Сегодня 1 час назад
В Госдуме будет создана рабочая группа по контрасанкциямПо словам Председателя Госдумы, возглавить рабочую группу должен Александр Жуков, занимающий должность первого зампреда Госдумы. В состав группы войдут не только представители власти и профильных министерств, а также представители деловых сообществ и эксперты в области экономики и политики.
Сформированная группа займется анализом разработанных правовых норм, а затем проведет мониторинг предложений общественности, относительно внесения изменений или дополнений в законопроект.
Напомним, что законопроект об ответных санкциях в отношении Соединенных Штатов был разработан в ответ на экономическую агрессию. После принятия, новый нормативно-правовой акт позволит Правительству РФ ввести ограничения на импорт продукции из США. Под запрет могут попасть сельскохозяйственная продукция, программное обеспечение, лекарственные препараты, табачная продукция и алкоголь.
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