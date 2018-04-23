Жители Врангеля вновь пожаловались на масштабное загрязнение акватории одной из местных бухт

Речь идет об угольной пыли.

Жители приморского поселка Врангель (пригород Находки ) обратились в надзорные органы с заявлением о повторном масштабном загрязнении акватории одной из местных бухт угольной пылью, передает « Интерфакс — Дальний Восток».

«В первой половине дня в понедельник жители микрорайона Врангель города Находки вновь зафиксировали загрязнение акватории и береговой линии бухты Прикумск угольной пылью. Просим провести проверку и принять меры», — говорится в обращении местных жителей в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и краевое управление Роспотребнадзора

Авторы в подтверждение своих заявлений разместили в социальных сетях фотографии, на которых акватория бухты Прикумск покрыта черной взвесью.

В начале апреля жители уже заявляли о масштабном загрязнении этой же бухты углем. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и Владивостокская межрайонная природоохранная прокурора начали проверку. Эксперты взяли пробы взвеси.

Перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются свыше 10 стивидорных компаний, больше половины из них — непосредственно в городской черте.

Ранее в их деятельности были выявлены нарушения экологических норм.

Проблема загрязнения Находки угольной пылью обсуждалась во время прямой линии с главой государства.

Этому предшествовал целый ряд массовых протестов горожан. Они неоднократно выходили на митинги с жалобами на угольную пыль. Люди требовали запретить перевалку угля в портах, которые непосредственно примыкают к жилым массивам.

В свою очередь доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Владимир Раков сообщил агентству, что пляжи в районе Находки сейчас содержат большое количество угольной пыли из-за работы порта.

«Угольная пыль относится к третьему и четвертому классу опасности. Это связано с тем, что угольная пыль может разогреваться и выделять токсичные газы, имеет свойство самовозгораться. Кроме того, уголь содержит высокий процент радиоактивных элементов, которые вызывают онкологические заболевания и являются очень опасными для человека и для природы. Его пыль вызывает массу заболеваний: силикоз, аллергию, астму и многие другие, особенно легочные», — отметил ученый.

По словам В. Ракова, уголь сказывается и на водных экосистемах, «она деградирует и постепенно может полностью погибнуть».