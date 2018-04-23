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Субботник — дело далеко не всех и каждого
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Субботник — дело далеко не всех и каждого 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На минувших выходных в Приморье прошли традиционные субботники. Местный истеблишмент, как и всегда, использовал это мепроприятие для пиара, хотя, если с другой стороны посмотреть, то можно сказать, что для продвижения идеи в народ. В этом отношении характерно, что широкие массы реагируют крайне вяло. Крайне показательна в этом смысле ситуация в районе Покровского парка в центре Владивостока.
В парке за неделю убрались дважды: сначала фонд Владимира Николаева, а через несколько дней сборная краевых чиновников и депутатов. Парк выскребли буквально до земли, вызвав нарекания населения: зачем убрали прошлогодние листья, ведь они якобы участвуют в создании плодородного слоя почвы?..
А буквально в 150 метрах от парковой ограды, в районе дома N24 по ул. Авроровской, корр. PRIMPRESS обнаружил косогор, превратившийся в настоящую свалку. Ассортимент мусора широчайший: пластик, металл, дерево, картон, ткани… На все это «добро» выходят окна упомянутого дома, большого и красивого, со всех сторон заставленного ухоженными автомобилями… Почему жильцы не вышли и убрали у себя под носом, можно сказать, в своем дворе? Не дошла до сердец агитация, не достаточна «живая связь» у чиновников с народом, значит?
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