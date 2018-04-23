Субботник — дело далеко не всех и каждого

На минувших выходных в Приморье прошли традиционные субботники. Местный истеблишмент, как и всегда, использовал это мепроприятие для пиара, хотя, если с другой стороны посмотреть, то можно сказать, что для продвижения идеи в народ. В этом отношении характерно, что широкие массы реагируют крайне вяло. Крайне показательна в этом смысле ситуация в районе Покровского парка в центре Владивостока

В парке за неделю убрались дважды: сначала фонд Владимира Николаева , а через несколько дней сборная краевых чиновников и депутатов. Парк выскребли буквально до земли, вызвав нарекания населения: зачем убрали прошлогодние листья, ведь они якобы участвуют в создании плодородного слоя почвы?..

А буквально в 150 метрах от парковой ограды, в районе дома N24 по ул. Авроровской, корр. PRIMPRESS обнаружил косогор, превратившийся в настоящую свалку. Ассортимент мусора широчайший: пластик, металл, дерево, картон, ткани… На все это «добро» выходят окна упомянутого дома, большого и красивого, со всех сторон заставленного ухоженными автомобилями… Почему жильцы не вышли и убрали у себя под носом, можно сказать, в своем дворе? Не дошла до сердец агитация, не достаточна «живая связь» у чиновников с народом, значит?