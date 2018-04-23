Американцы должны увидеть подлинную картину торговых противоречий между КНР и США — британский ученый

Лондон, 23 апреля / Синьхуа / — Американский народ должен увидеть подлинную картину торговых противоречий между КНР США . Об этом заявила на днях в интервью корр. Синьхуа профессор Оксфордского университета Фу Сяолань.

Недавно США ввели протекционистские меры против Китая, однако в значительной степени это является поиском «козла отпущения» в связи с уменьшением числа рабочих мест в американской промышленности и другими внутренними вопросами, отметила Фу Сяолань, добавив, что народ США должен осознать, что подобные действия бессмысленны.

Эксперт считает, что китайский экспорт в США не приносит высокой прибыли. По ее мнению, пассивное сальдо баланса американо-китайской торговли проистекает из запрета на высокотехнологичный экспорт из США, если Вашингтон ослабит его, ситуация может заметно улучшиться.

Профессор отметила, что протекционизм не создаст никаких рабочих мест в США. При запрете на импорт китайской продукции в США потекут товары из Шри-Ланки , Индии и т. п. По ее словам, у США нет преимуществ в области производства, им необходимо воспользоваться международным разделением труда для удовлетворения своих потребностей.

Фу Сяолань подчеркнула, что торгово-экономические отношения между КНР и США являются одними из важнейших двусторонних связей на всей планете. Торговые трения усиливают неопределенность на мировом рынке, что не идет на пользу ни одной из сторон. —0—