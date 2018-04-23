Новокузнецкий завод «Русала» пожаловался на трудности из-за санкций

"Предприятие проинформировало администрацию Кемеровской области о непростой ситуации, которая возникла в результате санкций. Мы находимся в постоянном контакте с руководством региона. Компания является крупным налогоплательщиком для региона", — говорится в ответе. На предприятии не уточнили конкретные предложения и возможные меры поддержки для завода.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США , которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.