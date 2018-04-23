Новокузнецкий завод «Русала» пожаловался на трудности из-за санкций 

НОВОСИБИРСК, 23 апр — РИА Новости. Новокузнецкий алюминиевый завод "Русала" сообщил властям Кемеровской области о возникших сложностях из-за санкций и постоянно контактирует с обладминистрацией по этому вопросу, говорится в понедельник в ответе предприятия на запрос РИА Новости.
"Предприятие проинформировало администрацию Кемеровской области о непростой ситуации, которая возникла в результате санкций. Мы находимся в постоянном контакте с руководством региона. Компания является крупным налогоплательщиком для региона", — говорится в ответе. На предприятии не уточнили конкретные предложения и возможные меры поддержки для завода.
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее назвал одним из возможных вариант временной национализации компаний, попавших под новые санкции США, в том числе «Русала». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал временную национализацию одной из экспертных рекомендаций и заявил, что готовых сценариев по поддержке компании пока нет.
В минувшую пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что «Русал» обращался в министерство с предложениями по поддержке алюминиевой отрасли в части переработки первичного сырья.