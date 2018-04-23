Моя дорога в Космос или на пути популяризации элитарной науки

Популяризация элитарной науки через информационный прорыв — вот как можно было бы обозначить суть прошедшего в ГБОУ Школа № 1512 очередного Урока с газетой по материалам издания «Вечерняя Москва», посвященного теме освоения Космоса.

Что-то подобное было ровно год назад, когда мы рассказывали семиклассникам о запуске первого в истории человечества искусственного спутника Земли. Инициатива в реализации проекта «Урок с газетой» уже давно и прочно закрепилась за школой, а это значит, что мы можем судить о его динамике, о качестве публикуемого материала. Оценка без преувеличения самая положительная, и, по мнению педагогов, регулярно проводящих урок в подобном формате, публикации на страницах издания сегодня — это достойный информационный источник, лаконично вписывающийся в программу академического курса по предмету.

Наука естественная и гуманитарная — вот те сферы, где полемика находит свое правильное и оправданное значение, где ее ждут, а резонанс спорных вопросов только добавляет новизны.

Учитель физики и одновременно заведующий кафедрой Естественных наук Дунин Александр Вячеславович со знанием дела берется за проведение урока, и если еще какое-то время назад мы традиционно работали с ребятами седьмых, восьмых классов, то теперь подобный формат работы востребован и в среде старшеклассников.

Бурное и оживленное обсуждение среди ребят вызвал разговор о стремительной динамике развития ракета-носителей и поиске оптимальной жизнеспособности реактивного движения. Наука — понятие фундаментальное, однако одновременно это и живая перманентно развивающаяся субстанция, аккумулирующая в себе результат научного прорыва. От Циолковского до Илона Маска, от основ космических техник до популяризации самых смелых идей, связанных с космосом — учитель физики Дунин А. В. сегодня хочет донести главное: «Популяризация науки полезна тем, что она показывает готовность к использованию ее для передовых разработок».

Не секрет, насколько активно в учебном процессе используется сегодня интернет-ресурс, однако на этот раз незаметно для себя девятиклассники отложили в сторону гаджеты. Вместо бесшумного сенсора шелестят страницы газеты.

Учитель легко комментирует интерес школьников: «Прослеживая динамику проекта „Урок с газетой“, а за ней мы с интересом следим уже не первый год, заметно, как от раза к разу материал становится все информативнее, интереснее для любой аудитории учащихся. Урок, посвященный ракета-носителю „Протон-М“ вызвал среди учащихся особую полемику. Лично для меня также немаловажным оказался тот факт, что в данной статье наряду с патриотической направленностью материала, когда мы понимаем, что ракета-носитель есть „рабочая лошадка“ отечественной космической индустрии, подчеркнуто интернациональное значение теорий господина Маска в части популяризации науки. Деликатно и аккуратно удалось авторам отразить материал, что особенно важно в эпоху двоякого отношения к компании Тесла. Важно, что информация не однополярна, оттого и подстегивает детский интерес».

В процессе дискуссии, возникшей на уроке, ребята уходят за пределы непосредственно разговора о космосе. Космос многогранен, и такой же становится беседа с учителем — стационарные томографы на космических станциях, прогноз падений метеоритов, конкуренция космических технологий на мировой арене — динамичный источник информации провоцирует динамику активного обсуждения.

На вопрос же о том, насколько интересен подобный формат работы детям, учитель отмечает, что, безусловно, любое нововведение отражается на учебном процессе, любая смена вида деятельности является приоритетной. «Для детей всегда неожиданно, когда вместо учебников вдруг раздают газетные материалы, они обращают внимание на картинки, успевая читать все то, что комментирует учитель», — поясняет Александр.

И это не мнение одного лишь педагога. Звенит звонок, а молодые люди высказывают желание оставить комментарии. «Газета? Отличный выбор в качестве дополнительного материала, — отмечает учащийся 9 класса „Г“ Белов Арсений. — Здесь все изложено просто и понятно. Можно прочитать самому, следя за текстом, за объяснением учителя, очень удобно воспринимается информация. Очень хорошо разнообразить этим материалом учебный процесс». К разговору присоединяется еще один девятиклассник, Федоров Данила, добавляя, что, несмотря на редкое чтение газет сегодня, ребята заглядывают на страницы изданий, чтобы узнать о недавних научных исследованиях, интересных опытах, новостях в сфере науки и политики. Актуален не только интернет!» — громким финальным аккордом прозвучали практически в унисон слова ребят. Не это ли отличная оценка за работу на уроке? Уроку с газетой — пять баллов!