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Суд Свердловской области отказал «Уральским пельменям» в иске к экс-директору
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Суд Свердловской области отказал «Уральским пельменям» в иске к экс-директору 

Говорит Москва 1 час назад
Суд посчитал, что нет оснований для удовлетворения данных требований. По словам самого Нетиевского, это решение было «очевидным и ожидаемым».
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