Москвичи выберут экскурсии для городской акции «День без турникетов»

В проекте «Активный гражданин» москвичам предлагают решить, где и как будут проходить экскурсии во время городских акций «День без турникетов».

Всего на выбор предлагается 14 вариантов. Среди них предприятия машиностроения, авиации, деревообработки, пищевой промышленности и многое другое. Жители столицы также могут предложить свой вариант.

В рамках акции горожане смогут не только поучаствовать в производственном процессе, но и записаться на экскурсии с известными спортсменами, музыкантами, артистами и блогерами.

В этом году в столице пройдет четыре акции «День без турникетов». В них примут участие более ста предприятий. Участие во всех мероприятиях бесплатное, но необходимо зарегистрироваться заранее. Регистрация начнется 27 апреля.

Ранее сообщалось, что в мероприятиях, посвященных профессиональной навигации, в столице примут участие более 140 тысяч человек. В 12 детских технопарках по 20 направлениям обучат свыше 35 тысяч московских школьников.

Более пяти тысяч школьников поучаствуют в более чем 250 экскурсионных программах на 100 предприятиях и во взрослых и детских технопарках по программе «Технонавигатор: Заводы — детям».

Еще более 30 тысяч человек занимаются в центрах молодежного инновационного творчества. Они позволяют молодежи получить доступ к современному оборудованию цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей.