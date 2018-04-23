ПФР оштрафует за дополняющую СЗВ-М

Каждая компания и ИП, которые заключают с физлицами трудовые договоры, ГПД и иные виды соглашений, обязаны ежемесячно подавать в свое отделение фонда персотчетность по форме СЗВ-М.

Довольно простая в заполнении форма на практике выливается в большие неприятности для страхователя. Дело в том, что опоздание со сдачей формы, а также любая ошибка в ней грозят штрафом.

Однако если компания выявит огрехи в представленном ранее бланке и успеет исправить до их обнаружения контролирующими органами, санкции можно избежать.

А вот, по мнению чиновников, если страхователь принесет в ПФР дополняющую форму персотчетности, то штраф гарантирован.