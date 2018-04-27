Обновилась форма о личном пенсионном счете 

ПФР обновил Форму СЗИ-6 «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета»
Новая форма мало чем отличается от прежней. В частности, из заметных изменений: в нее добавили графу для указания периодов работы, которые берутся в расчет для более раннего назначения человеку пенсии по старости. В этой графе будут указываться длительность названных периодов, а также основание для получения пенсии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления ПФ РФ от 05.04.2018 № 184п
«Об утверждении Формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица и о признании утратившим силу постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 491п»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2018 № 50874)
Вступает в силу 05.05.2018
Официальный интернет-портал правовой информации:
http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2018
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