Обновилась форма о личном пенсионном счете

ПФР обновил Форму СЗИ-6 «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета»

Новая форма мало чем отличается от прежней. В частности, из заметных изменений: в нее добавили графу для указания периодов работы, которые берутся в расчет для более раннего назначения человеку пенсии по старости. В этой графе будут указываться длительность названных периодов, а также основание для получения пенсии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления ПФ РФ от 05.04.2018 № 184п

«Об утверждении Формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица и о признании утратившим силу постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 491п»

Вступает в силу 05.05.2018

Официальный интернет-портал правовой информации:

http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2018

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