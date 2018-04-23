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Ответчик по иску «Просвещения» на 3,7 млрд рублей заказал соцопрос за 1 млн рублей
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Ответчик по иску «Просвещения» на 3,7 млрд рублей заказал соцопрос за 1 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Издатель школьных пособий «Вентана Граф», против которого в декабре прошлого года подало иск на 3,7 млрд рублей издательство «Просвещение», заказал проведение соцопроса «Левада Центра» с целью выяснить степень смешения оспариваемого в суде логотипа. Об этом на предварительном заседании арбитражного суда сообщил представитель «Вентаны Граф». За проведение исследования компания заплатила не менее 1 млн рублей исследовательской компании «Левада Центр», уточнил адвокат.
«У нас на стадии финализации соцопрос. По нашему заказу «Левада центр» подготовил опрос, были потрачены определенные средства, как минимум 1 млн рублей нашим доверителем на подготовку этого отчёта», — сообщил представитель «Вентаны Граф».
Крупнейшее российское издательство «Просвещение» направило иск в арбитражный суд Москвы против входящего в АСТ издательства «Вентана-Граф» в конце декабря «за распространение контрафактных товаров», сообщал RNS представитель «Просвещения». Предметом иска на 3,7 млрд рублей стало использование «Вентаной» логотипа, который, как заявляли представители «Просвещения», до степени смешения похож на запатентованный товарный знак крупнейшего издательства учебников. Истец потребовал «уничтожить весь тираж незаконно выпущенной учебной продукции».
В «Эксмо-АСТ» изначально называли иск необоснованным, поскольку товарный знак, о котором было заявлено в иске «Просвещения», был логотипом образовательного стандарта, утверждали представители «Эксмо-АСТ». В феврале «Вентана» также подала встречный иск к «Просвещению» в Суд по интеллектуальным правам, оспаривая саму регистрацию товарного знака, впоследствии ставшего предметом иска «Просвещения».
На заседании суда в конце марта по ходатайству «Вентаны» суд также привлек в качестве третьих лиц шесть книжных магазинов, в числе которых были «Библио-глобус», «Центральный дом книги» и «Лабиринт.ру».
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