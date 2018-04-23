На Урале с сотрудницы налоговой службы взыскали 12,5 млн руб. сомнительного дохода

Супруги за один год потратили 20 млн руб. — в пять раз больше их совокупного дохода за три года. Доказать, что эти деньги получены законным путем, они не смогли. На раздутый семейный бюджет сотрудницы Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области обратили внимание специалисты региональной прокуратуры . Во время проверки они выяснили, что ее супруг в 2014 г. приобрел имущества на 20 млн руб., при этом совокупный официальный доход супругов за три предыдущие года составил менее 4 млн руб. Законность получения суммы, которая в пять раз превышает их трехлетний бюджет, супруги не смогли.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Межрайонной ИФНС России № 24 также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам государственной служащей и ее супруга. В ходе проведения проверки государственная служащая уволилась из налогового органа по собственному желанию, — сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Представители прокуратуры обратились в суд с требованием взыскать неподтвержденные доходы в бюджет. Но экс-служащая налоговой представила свидетелей, которые заявили, что дали эти средства супружеской паре в долг. Октябрьский районный суд постановил взыскать с супругов 1,4 млн млн руб., законность которых бывшая государственная служащая и ее супруг так и не смогли подтвердить.

Прокуратура обжаловала это решение в Свердловском областном суде, и в результате решение первой инстанции изменили. Теперь бывшая сотрудница налоговой должна выплатить в пользу государства 12,5 млн руб.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отмечают, что в этом году выросло количество преступлений коррупционной направленности: с начала года было зарегистрировано 174 таких преступлений (в прошлом году за аналогичный период —109). За этот же период расследовали 136 правонарушений коррупционной направленности (75 — в первом квартале прошлого года).