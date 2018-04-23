Ещё
2×Лекторий фонда «Эволюция»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

2×Лекторий фонда «Эволюция» 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Михаил Гельфанд — доктор биологических наук, член Европейской академии, заместитель директора Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, объяснит, что значит «столько же» применительно к бесконечным множествам, какие бывают бесконечные множества и почему нельзя сосчитать все (вещественные) числа. Физиолог, выпускница биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный обозреватель портала «Чердак» Полина Лосева развеет мифы о лечении стволовыми клетками расскажет, каких прорывов можно ждать в этой области.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.
Индикатор: последние новости
Открытый публичный конкурс Российского научного фонда В МГУ обсудят безопасность атомной энергетики «Никаких ограничений фонд не делает – только здравый смысл»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57420
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»209
Модель Playboy обокрали в Подмосковье12
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение