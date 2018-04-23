2×Лекторий фонда «Эволюция» 

Михаил Гельфанд — доктор биологических наук, член Европейской академии, заместитель директора Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, объяснит, что значит «столько же» применительно к бесконечным множествам, какие бывают бесконечные множества и почему нельзя сосчитать все (вещественные) числа. Физиолог, выпускница биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный обозреватель портала «Чердак» Полина Лосева развеет мифы о лечении стволовыми клетками расскажет, каких прорывов можно ждать в этой области.
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