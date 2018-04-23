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Движение тяжеловесного транспорта на трассе М7 в Подмосковье могут ограничить с 28 мая до 31 августа
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Движение тяжеловесного транспорта на трассе М7 в Подмосковье могут ограничить с 28 мая до 31 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение на федеральных дорогах планируется ограничить для тяжеловесного транспорта с 28 мая до 31 августа 2018 г., сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».
«Росавтодор планирует ввести летние ограничения на движение тяжеловесного транспорта. Ограничить движение тяжеловесного транспорта на федеральных дорогах планируется с 28 мая до 31 августа 2018 г. Эта мера направлена на обеспечение сохранности дорожного покрытия на федеральных трассах в летний период», — говорится в сообщении.
Уточняется, что временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием вводится на те транспортные средства (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. Ограничение планируют ввести при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. В этом случае тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время (в период с 22:00 до 10:00).
«На сегодняшний день Федеральным дорожным агентством разработан проект приказа «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2018 г.» от 11 апреля 2018 г. №1088. В настоящее время он направлен на государственную регистрацию в Минюст России. В случае государственной регистрации приказ будет официально опубликован и вступит в силу спустя 10 дней», — указано в сообщении.
Отмечается, что ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.
«Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничить в том числе и на трассах: М7 «Волга» — в Московской, Владимирской и Нижегородской областях; М7 «Волга» подъезд к Иваново и подъезд к Владимиру — во Владимирской и Ивановской областях; Р-600 Кострома-Иваново-в Ивановской области; Р158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов — в Нижегородской области и республике Мордовия; Р178 Саранск-Сурское-Ульяновск — в республике Мордовия; М5 «Урал» подъезд к Саранску с обходами Саранска и Краснослободска — в республике Мордовия», — заключили в пресс-службе.
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