Движение тяжеловесного транспорта на трассе М7 в Подмосковье могут ограничить с 28 мая до 31 августа

Движение на федеральных дорогах планируется ограничить для тяжеловесного транспорта с 28 мая до 31 августа 2018 г., сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

Росавтодор планирует ввести летние ограничения на движение тяжеловесного транспорта. Ограничить движение тяжеловесного транспорта на федеральных дорогах планируется с 28 мая до 31 августа 2018 г. Эта мера направлена на обеспечение сохранности дорожного покрытия на федеральных трассах в летний период», — говорится в сообщении.

Уточняется, что временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием вводится на те транспортные средства (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. Ограничение планируют ввести при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. В этом случае тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время (в период с 22:00 до 10:00).

«На сегодняшний день Федеральным дорожным агентством разработан проект приказа «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2018 г.» от 11 апреля 2018 г. №1088. В настоящее время он направлен на государственную регистрацию в Минюст России . В случае государственной регистрации приказ будет официально опубликован и вступит в силу спустя 10 дней», — указано в сообщении.

Отмечается, что ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.