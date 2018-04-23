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Власти Севастополя утвердили проект планировки улично-дорожной сети
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Власти Севастополя утвердили проект планировки улично-дорожной сети 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя утвердили проект планировки улично-дорожной сети города, благодаря реализации которого власти намерены существенно снизить транспортную нагрузку. Решение приняли на заседании правительства в понедельник.
Сейчас в Севастополе дорожная сеть не справляется с транспортной нагрузкой, в городе насчитывается 350 автомобилей на 1 тыс. человек, и по этому показателю Севастополь опережает Москву и Санкт-Петербург. Утвержденный документ определяет, что необходимо построить около 72 км новых дорог. Также документом установили, какие дороги подлежат реконструкции, выделили зоны, подлежащие озеленению и благоустройству.
"Сегодня произошел исторический момент, потому что выхода этого документа ждали все, поскольку проект планировки улично-дорожной сети утверждает основные линии градостроительного регулирования", — сказала журналистам директор департамента градостроительства и архитектуры Марина Ракова, комментируя принятое решение.
Она также отметила, что проект планировки улично-дорожной сети позволит более системно подходить к вопросам градостроительства до принятия генерального плана города, который пока находится в стадии доработки.
Проект планировки улично-дорожной сети разработали научно-исследовательским институтом «Генплана Москвы» по заказу правительства Севастополя.
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