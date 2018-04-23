Власти Севастополя утвердили проект планировки улично-дорожной сети

СЕВАСТОПОЛЬ , 23 апреля. / ТАСС /. Власти Севастополя утвердили проект планировки улично-дорожной сети города, благодаря реализации которого власти намерены существенно снизить транспортную нагрузку. Решение приняли на заседании правительства в понедельник.

Сейчас в Севастополе дорожная сеть не справляется с транспортной нагрузкой, в городе насчитывается 350 автомобилей на 1 тыс. человек, и по этому показателю Севастополь опережает Москву Санкт-Петербург . Утвержденный документ определяет, что необходимо построить около 72 км новых дорог. Также документом установили, какие дороги подлежат реконструкции, выделили зоны, подлежащие озеленению и благоустройству.

"Сегодня произошел исторический момент, потому что выхода этого документа ждали все, поскольку проект планировки улично-дорожной сети утверждает основные линии градостроительного регулирования", — сказала журналистам директор департамента градостроительства и архитектуры Марина Ракова , комментируя принятое решение.

Она также отметила, что проект планировки улично-дорожной сети позволит более системно подходить к вопросам градостроительства до принятия генерального плана города, который пока находится в стадии доработки.

Проект планировки улично-дорожной сети разработали научно-исследовательским институтом «Генплана Москвы» по заказу правительства Севастополя.