Газовые машины для России важнее электромобилей

«Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей. Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным», — заявил глава государства.

Он отметил, что по экологическим аспектам использование газа предпочтительнее электричества. Значительная часть последней вырабатывается за счет сжигания угля, что наносит серьезный вред атмосфере. При рассуждениях в пользу электромобилей это обстоятельство мало кем учитывается.

На совещании с членами правительства президент предложил обсудить вопросы, «связанные с расширением возможностей использования газомоторного топлива». Правда, это уже далеко не первый призыв на высшем уровне продвигать автомобили на газе. Дальше разговоров дело пока не сдвинулось, и метановые машины продолжают оставаться в России экзотикой.