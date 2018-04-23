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Газовые машины для России важнее электромобилей
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Газовые машины для России важнее электромобилей 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Президент Владимир Путин считает использование газомоторного топлива для России большим приоритетом, нежели акцент на продвижение электромобилей. Об этом пишет ТАСС.
«Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей. Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным», — заявил глава государства.
Он отметил, что по экологическим аспектам использование газа предпочтительнее электричества. Значительная часть последней вырабатывается за счет сжигания угля, что наносит серьезный вред атмосфере. При рассуждениях в пользу электромобилей это обстоятельство мало кем учитывается.
На совещании с членами правительства президент предложил обсудить вопросы, «связанные с расширением возможностей использования газомоторного топлива». Правда, это уже далеко не первый призыв на высшем уровне продвигать автомобили на газе. Дальше разговоров дело пока не сдвинулось, и метановые машины продолжают оставаться в России экзотикой.
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