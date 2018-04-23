На заседании общественных советников Старого Косина обсудили новую концепцию

Ольга Ядрикова, специалист по связям с общественностью СДЦ «Триумф» на заседании общественных советников Старого Косина выступила с интересным предложением. Оно заключалось в выработке новой концепции взаимодействия между активными жителями.

Ольга Вячеславовна привела в пример недавно проведенный Фримаркет, который совместили с концертом и раздельным сбором мусора. Участники заседания стали развивать эту идею, появилось много предложений. Среди них можно отметить такие проекты: посадка растений, деревьев, велодорожки, организация танцевального «пяточка» в Косинском морском клубе. Также не остался без внимания проект «добрых крышечек». Активисты решили развешивать плакаты для информирования жителей.

Мероприятие прошло в конференц-зале управы района Косино-Ухтомский. Основные вопросы, которые обсуждались на заседании, касались взаимодействия экологии и проведении массовых мероприяти