В ФАС рассказали, как зарубежный бизнес приспосабливается работать в России

"Бывают разные ситуации. Например такие, с которыми мы сейчас сталкиваемся, когда невольно, под воздействием отнюдь не экономических, а политических факторов, национальным компаниям, которые зарегистрированы совсем в других странах, определённым образом приходится менять свою бизнес-стратегию в России. Отказываться от контактов, прекращать заключенные договоры и крупные инвестпроекты", — сказал он.

"Не потому что они не выгодны, а потому что где-то местное законодательство просто запретило это делать в случаях, если эти иностранные инвестиции вложены в отрасли, которые имеют серьезное значение для нашей страны: инфраструктурные объекты, энергетика, добыча редких полезных ископаемых", — добавил Цыганов.