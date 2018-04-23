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Папа Франциск на свои именины угостит мороженым бездомных
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Папа Франциск на свои именины угостит мороженым бездомных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАТИКАН, 23 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. День своих именин папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) в этом году решил отметить вместе с бедными и бездомными Рима, сообщила в понедельник Апостольская элемозинария, занимающаяся раздачей милостыни от имени Святого престола.
Кроме того, в этот понедельник, когда Римско-католическая церковь отмечает день Святого Георгия, в общественных столовых, ночлежках и других благотворительных структурах Вечного города, содержанием которых занимается крупнейшая международная благотворительная организации Caritas, около 3 тысяч бедняков смогут полакомиться мороженым.
В свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса кардинал Бергольо охотно общался с бедными и бездомными, часто служил в тюрьмах, приютах для бедняков, ночлежках и центрах по перевоспитанию наркоманов.
В марте 2015 года понтифик неожиданно вышел и поприветствовал большую группу бездомных, которые по инициативе Апостольской элемозинарии осматривали Сикстинскую капеллу Ватикана. Тогда он заявил, что двери Апостольского дворца всегда открыты для бедных и попросил их молиться за него. В августе 2016 года папа Франциск разделил в Ватикане трапезу с сирийскими беженцами, которые по его приглашению прибыли в Рим из Греции.
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