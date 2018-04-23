Суд отказал в иске актерам шоу «Уральские пельмени» к экс-директору Нетиевскому

ЕКАТЕРИНБУРГ , 23 апреля. / ТАСС /. Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске актерам шоу «Уральские пельмени» в отношении бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского и ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“ о взыскании 28,3 млн рублей. Результативная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что актеры шоу „Уральские пельмени“ в иске просили суд признать одну из сделок с Нетиевским недействительной и вернуть более 28 млн рублей. В рамках исполнения иска актеры просили суд наложить арест на имущество бывшего директора, в том числе на две квартиры в Москве стоимостью более 9 млн и 16 млн рублей. Суд посчитал, что нет оснований для удовлетворения данных требований.

»В иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба", — сказано в результативной части решения суда.

По словам самого Нетиевского, «решение суда очевидно и ожидаемо».

Как сообщалось ранее, весной 2016 года бывший руководитель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск к «Творческому объединению „Уральские пельмени“ о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев . Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу „Уральские пельмени“.

»Уральские пельмени" — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.