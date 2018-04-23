Ещё
Суд отказал в иске актерам шоу «Уральские пельмени» к экс-директору Нетиевскому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд отказал в иске актерам шоу «Уральские пельмени» к экс-директору Нетиевскому 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске актерам шоу «Уральские пельмени» в отношении бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского и ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“ о взыскании 28,3 млн рублей. Результативная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.
Ранее сообщалось, что актеры шоу „Уральские пельмени“ в иске просили суд признать одну из сделок с Нетиевским недействительной и вернуть более 28 млн рублей. В рамках исполнения иска актеры просили суд наложить арест на имущество бывшего директора, в том числе на две квартиры в Москве стоимостью более 9 млн и 16 млн рублей. Суд посчитал, что нет оснований для удовлетворения данных требований.
»В иске отказать.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба", — сказано в результативной части решения суда.
По словам самого Нетиевского, «решение суда очевидно и ожидаемо».
Как сообщалось ранее, весной 2016 года бывший руководитель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск к «Творческому объединению „Уральские пельмени“ о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев. Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу „Уральские пельмени“.
»Уральские пельмени" — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.
ТАСС: последние новости
Лавров: удары США по Сирии подорвали позитивные тенденции в мирном урегулировании Специальные системы будут фильтровать дождевую воду, стекающую с Крымского моста в море Власти Севастополя утвердили проект планировки улично-дорожной сети
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57439
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»214
Модель Playboy обокрали в Подмосковье14
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение