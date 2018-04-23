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Территория вокруг бутафорских буйков в центре Ростова превращается в свалку
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Территория вокруг бутафорских буйков в центре Ростова превращается в свалку 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Ростовские Вести
В Ростове-на-Дону бутафорские буйки памятника ко Дню создания Темерницкой таможни, расположенного на пересечении улиц Большая Садовая и Сиверса, до сих пор не восстановлены. Напомним, декоративные буйки в виде шаров получили повреждения в результате схода трамвая, который произошёл рядом с этим местом в конце февраля 2017 года. Тогда в СМИ появилась версия о разгроме объекта вандалами, но затем МВД сообщило о столкновении трамвая со стеной. Сейчас часть экспозиции и территория вокруг памятника в честь создания Темерницкой таможни находятся в удручающем состоянии. Буйки разбиты, а временно недействующие трамвайные пути попросту захламлены.
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